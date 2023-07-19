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Токаев провел встречу с наследным принцем Кувейта (фото)

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Касым-Жомарт Токаев с Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом
Касым-Жомарт Токаев с Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом, об этом сообщается в официальном Телеграм-канале Акорды.

На полях первого Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем государства Кувейт шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом. По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и готов придать новый импульс взаимодействию по всем приоритетным направлениям.

Наследный принц Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Эль-Кувейтом, подчеркнул наличие огромного потенциала для развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного, туристического сотрудничества.

Напомним, минувшей ночью Касым-Жомарт Токаев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду.

Рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2029315-tokaev-provel-vstrechu-s-naslednym-printsem-kuveyta-foto/

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