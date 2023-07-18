Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Пророка Мухаммеда. Фото. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил мечеть Пророка Мухаммеда, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине.

Здесь глава государства совершил зиярат к могиле Пророка Мухаммеда. В знак особого уважения к лидеру Казахстана для его посещения было открыто место, где захоронен Пророк.

Завтра Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в Джидде.

Отметим, ранее пресс-служба президент анонсировала рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию, где он примет участие в саммите. Также сообщалось, что в рамках саммита запланирован ряд двусторонних встреч.

Напомним, что год назад, в июле 2022 года, президент Казахстана совершал официальный визит в Саудовскую Аравию по приглашению хранителя двух святынь - короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2029171-tokaev-posetil-mechet-proroka-muhammeda/