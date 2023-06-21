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Смаилов и Штайнмайер заложили капсулу времени в Актау (фото)

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Церемония закладки капсулы времени
Церемония закладки капсулы времени. Фото: primeminister.kz

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Алихан Смаилов приняли участие в церемонии закладки капсулы времени в Актау, сообщается на официальном сайте правительства.

Церемонии закладки капсулы времени состоялась в рамках строительства здания Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии в Актау.

Новое учебное заведение создано во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по открытию в республике филиалов ведущих зарубежных вузов и формированию нового поколения инженеров-промышленников. Оно работает на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова.

Алихан Смаилов и Франк-Вальтер Штайнмайер
Смаилов и Штайнмайер. Фото: primeminister.kz

В настоящее время в Мангистауской области реализуется ряд крупных проектов в сфере энергетики, одним из которых является завод по производству "зеленого" водорода. В этой связи новый Казахско-Немецкий институт будет вести подготовку востребованных технических специалистов из числа местной молодежи и жителей других областей страны на основе передового опыта в области инженерии.

Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: primeminister.kz

Обучение первых студентов бакалавриата начнется уже в сентябре текущего года. Именно им предстоит в 2029 году вскрыть капсулу времени, в которую сегодня Алихан Смаилов и Франк-Вальтер Штайнмайер заложили письмо с обращением к первому выпуску нового вуза.

В 2023-2024 годах подготовка будет идти по двум программам бакалавриата: "Энергетический и экологический инжиниринг" Гамбургского технического университета и "Логистика" Технического университета Вильдау.

Комплексный учебный план включает три года обучения в университете имени Есенова и полтора года обучения в университете-партнере в Германии. В этой связи большое внимание в новом вузе будет уделяться изучению немецкого языка.

Церемония закладки капсулы времени
Церемония закладки капсулы времени в Актау. Фото: primeminister.kz

В дальнейшем образовательная программа будет расширена до 8 программ бакалавриата и 6 программ магистратуры в таких областях, как промышленная автоматизация и робототехника, управление водными ресурсами и отходами, разработка возобновляемых источников энергии, технологический инжиниринг, интернет вещей, наука о данных и искусственный интеллект.

Казахстанские студенты инженерных специальностей будут проходить обучение в ведущих вузах Германии, среди которых Технический университет Вильдау, Гамбургский технический университет, Университет прикладных наук Анхальта, Технический университет Берлина, Дармштадтский технический университет и др.

Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии
Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии. Фото: primeminister.kz

В своем выступлении федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что подготовка высококвалифицированных инженеров выгодна как казахстанским, так и немецким компаниям.

"Обе страны нуждаются в хороших специалистах. Уверен, что будущее этого института и его выпускников будет светлым. Это очень важный проект в области образования. Сотрудничество между нашими странами в этой сфере и в сфере научных исследований будет расти и дальше. Желаю успешного начала учебы в сентябре этого года", — сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Со своей стороны премьер-министр РК отметил, что Казахстан и Германию на протяжении многих лет связывает взаимовыгодное стратегическое партнерство, важной частью которого является сфера высшего образования и науки.

Так, в настоящее время между вузами двух стран заключено 178 договоров, реализуется более 10 двудипломных программ. В этой связи создание Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии также является весьма актуальным.

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

"Институт будет способствовать подготовке востребованных кадров, а также проведению научных исследований и разработке новых технологий, в том числе в области производства "зеленого" водорода", — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что развитие "зеленой" экономики – один из ключевых трендов в современном мире, который направлен на сохранение природных ресурсов и обеспечение устойчивого развития. В частности, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы мировой спрос на водород значительно возрастет во многих отраслях, включая переработку металлов, химическое производство и транспортную сферу.

"Мы не отстаем от мировых тенденций и также стремимся внедрять у себя "чистые" технологии. "Зеленая" экономика в Мангистауской области уменьшит зависимость региона от нефтегазовой отрасли, приведет к созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни населения. Уверен, что институт внесет свою лепту в это и станет одним из передовых вузов не только на западе страны, но и в масштабе Центральной Азии", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В мероприятии также приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, президент Казахстанско-Немецкого университета Волрад Роммель, президент университета имени Есенова Берик Ахметов.

В начале июня министр науки и высшего образования рассказал о планах по открытию филиалов шести ведущих зарубежных вузов в Казахстане.

"20-21 июня приезжает федеральный президент Германии господин (Франк-Вальтер – прим. ред.) Штайнмайер, мы едем в Актау – на базе Есенов Университета будет закладываться Немецкий инженерный институт. Это большой и интересный проект. Впервые у нас в Казахстане можно будет получить полноценное немецкое образование", – сказал Нурбек.

По его словам, ожидается открытие филиала университета Heriot-Watt в Актобе на базе Жубановского университета, в партнерстве с Сеульским национальным университетом науки и технологий – открытие школы на базе Кызылординского университета имени Коркыт Ата и ряда других филиалов.

Сегодня федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер покинул Астану. В аэропорту его провожал президент Касым-Жомарт Токаев. В пресс-службе главы государства сообщили, что государственный визит Штайнмайера продолжится в Мангистауской области.

Президент Германии прибыл в Казахстан 19 июня. Вчера в Акорде состоялась церемония его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств поговорили тет-а-тет, также состоялись переговоры в расширенном формате, в ходе которых Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил президента за теплое гостеприимство и высказался об облегчении визовых требований для казахстанцев.

В рамках госвизита Штайнмайера был подписан ряд документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025757-smailov-i-shtaynmayer-zalozhili-kapsulu-vremeni-v-aktau/

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