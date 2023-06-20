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30 лет независимости Казахстана

Токаев принял федерального президента Германии в Акорде (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер
Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: t.me/aqorda_resmi

В Акорде состоялась церемония встречи федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и президента Касым-Жомарта Токаева, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Главы государств поприветствовали друг друга.

Встреча главы государства и федерального президента
Встреча главы государства и федерального президента. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент и Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: t.me/aqorda_resmi

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Германии.

Церемония встречи в Акорде
Церемония встречи в Акорде. Фото: t.me/aqorda_resmi

Токаев и Штайнмайер
Токаев и Штайнмайер. Фото: t.me/aqorda_resmi

Церемония встречи в Акорде
Торжественная церемония. Фото: t.me/aqorda_resmi

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с государственным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева вчера. В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что Штайнмайер пробудет в Казахстане до 21 июня.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев и федеральный президент проведут переговоры по вопросам укрепления казахско-германского стратегического партнерства, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, ожидается, что Штайнмайер выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов, а также совместно с президентом Казахстана поучаствует в работе казахско-германского бизнес-форума.

В рамках визита он также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.

По информации на официальном сайте федерального президента Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер родился в Детмольде 5 января 1956 года.

Был избран 12-м президентом Федеративной Республики Германия 12 февраля 2017 года и переизбран на второй срок 13 февраля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025529-tokaev-prinyal-federalnogo-prezidenta-germanii-v-akorde/

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