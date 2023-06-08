Филиалы каких зарубежных вузов откроют в Казахстане, раскрыли в Миннауки

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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сегодня в кулуарах Международного форума "Астана" рассказал о планах по открытию ведущих зарубежных вузов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом году мы открываем 6 филиалов. Самый крупный и высокорейтинговый – это филиал университета Heriot-Watt в Актобе на базе нашего Жубановского университета.

20-21 июня приезжает федеральный президент Германии господин (Франк-Вальтер – прим. ред.) Штайнмайер, мы едем в Актау – на базе Есенов Университета будет закладываться Немецкий инженерный институт. Это большой и интересный проект. Впервые у нас в Казахстане можно будет получить полноценное немецкое образование", – сказал Нурбек.

Он также рассказал, что на базе Кызылординского университета имени Коркыт Ата открывается школа искусственного интеллекта в партнерстве с Сеульским национальным университетом науки и технологий.

"На базе Казахского национального аграрного (исследовательского – прим. ред.) университета открывается в Алматы филиал знаменитого Ташкентского института инженеров ирригации (и механизации сельского хозяйства – прим. ред.).

На базе Таразского регионального университета имени Х. Дулати будет открыт филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева – это сильнейший химический институт, который очень хорошо поможет нашему "Казфосфату" готовить кадры и новую исследовательскую повестку", – поведал министр.

Глава Миннауки рассказал, что в Жезказгане откроется новый технический университет, где планируется партнерство с консорциумом канадских университетов.

"В этом году к нам заходят канадские университеты, сильнейший британский технический университет, консорциум немецких университетов, топовый южнокорейский университет, сильнейший узбекский национальный исследовательский университет и один из ведущих химико-технологических университетов России", – резюмировал Саясат Нурбек.

История Университета Heriot-Watt началась с основания в 1821 году Школы искусств Эдинбурга. В 2005 году был открыт кампус в Дубае, в 2014 году – в Путраджае (Малайзия) в 25 км от Куала-Лумпура, говорится на официальном сайте учебного заведения.

Сеульский национальный университет был открыт в октябре 1946 года. Сейчас вуз объединяет 27 колледжей и высших школ, свыше пяти тысяч факультетов и более 30 тысяч студентов.

Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" начал свою работу в 1923 году. В этом же году 24 выпускника по специальности "инженер-агроном" и 16 выпускников по специальности "инженеры гидромелиорации" окончили институт и стали первыми выпускниками.

На сайте Российского химико-технологического университета имени Менделеева говорится, что вуз является федеральным государственным бюджетным высшим учебным заведением, крупнейшим российским учебным и научно-исследовательским центром в области химической технологии. Университет ведет историю от Московского промышленного училища, созданного в 1898 году. В 2023 году университет отметит свое 125-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023906-filialy-kakih-zarubezhnyh-vuzov-otkroyut-v-kazahstane-raskryli-v-minnauki/