Токаев тепло попрощался с президентом Германии в аэропорту Астаны (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с федеральным президентом Германии, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Визит Франк-Вальтера Штайнмайера продолжится в Мангистауской области.

Визит президента Германии в Казахстан

19 июня президент Германии прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту Астаны высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Вчера утром в Акорде состоялась церемония встречи федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и президента Касым-Жомарта Токаева.

Позже главы государств провели переговоры тет-а-тет. Токаев и Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

После этого состоялись переговоры в расширенном формате. Отмечается, что ключевым пунктом на повестке переговоров стал вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества. Германия является одним из важнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Более 80% объема внешней торговли Германии со странами Центральной Азии приходится на нашу страну.

В свою очередь президент Германии поблагодарил Токаева за приглашение посетить Астану и теплое гостеприимство на казахской земле.

Также лидеры стран сделали совместное заявление для представителей СМИ.

Штайнмайер выразил мнение касательно облегчения визовых требований для граждан Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025689-tokaev-teplo-poproschalsya-s-prezidentom-germanii-v-aeroportu-astany/