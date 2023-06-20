Токаев и Штайнмайер провели переговоры тет-а-тет

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах.

Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности.

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

"Переговоры тет-а-тет прошли в дружественном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. Достигнуты договоренности о наращивании сотрудничества по ряду направлений двусторонней экономической повестки дня", - говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что в рамках визита президента Германии Токаев и Штайнмайер проведут переговоры по вопросам укрепления казахско-германского стратегического партнерства, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, ожидается, что Штайнмайер выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов, а также совместно с президентом Казахстана поучаствует в работе казахско-германского бизнес-форума.

В планах Штайнмайера – посетить Мангистаускую область, где он примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.

Федеральный президент ФРГ прибыл в Казахстан с государственным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева вчера и, как сообщалось ранее, пробудет в стране до 21 июня. В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

По информации на официальном сайте федерального президента Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер родился в Детмольде 5 января 1956 года.

Был избран 12-м президентом Федеративной Республики Германия 12 февраля 2017 года и переизбран на второй срок 13 февраля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025561-tokaev-i-shtaynmayer-proveli-peregovory-tet-a-tet/