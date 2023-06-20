Строительство завода, создание института: какие документы подписали Казахстан и Германия

Франк-Вальтер Штайнмайер и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках государственного визита федерального президента Германии в Казахстан сегодня были подписаны ряд документов, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Главы государств подписали следующие документы:

Меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия; Совместное заявление о намерениях о сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата Федеративной Республики Германия по повышению квалификации для предпринимателей из Казахстана; Меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Федеральным институтом геологических наук и природных ресурсов (BGR); Соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО "Кнауф Гипс Тараз"; Соглашение о создании Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии; Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и компанией Rhenus SE & Co. KG; Соглашение о развитии партнерства в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере между DB Engineering & Consulting GmbH и АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"; Договор о локализации производства распределительных устройств среднего класса напряжения для энергетической отрасли Республики Казахстан по технологии Siemens; Соглашение о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке.

Визит президента Германии в Астану

Напомним, вчера, 19 июня, президент Германии прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту Астаны высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Сегодня утром в Акорде состоялась церемония встречи федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и президента Касым-Жомарта Токаева.

Позже главы государств провели переговоры тет-а-тет. Токаев и Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

После этого состоялись переговоры в расширенном формате. Отмечается, что ключевым пунктом на повестке переговоров стал вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества. Германия является одним из важнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Более 80% объема внешней торговли Германии со странами Центральной Азии приходится на нашу страну.

В свою очередь президент Германии поблагодарил Токаева за приглашение посетить Астану и теплое гостеприимство на казахской земле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025590-tokaev-i-shtaynmayer-podpisali-ryad-dokumentov/