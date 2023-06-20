Президент Германии высказался об облегчении визовых требований для казахстанцев

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: akorda.kz

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня выразил мнение касательно облегчения визовых требований для граждан Казахстана, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Это очень важный аспект. Мы заинтересованы как можно в более облегченных возможностях посещения граждан Казахстана в Германию, а также граждан Германии в Казахстан. Как вы знаете, вопросы виз рассматривается на уровне ЕС, европейскими ведомствами. Поэтому мы поддерживаем усилия ЕС по этому вопросу", – сказал он.

Напомним, в марте текущего года замглавы казахстанского МИД заявил о планах ведомства начать переговоры с Евросоюзом по облегчению визового режима для казахстанцев – речь шла о сокращении стоимости шенгена и необходимых для визы документов. Василенко отмечал, что Казахстан уже имеет взаимное освобождение от виз с некоторыми странами Европы.

Позже появилась информация о том, что министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе визита в Брюссель встретился с европейским Комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон. По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан РК.

Визит президента Германии в Казахстан

Вчера, 19 июня, президент Германии прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту Астаны высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Сегодня утром в Акорде состоялась церемония встречи федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и президента Касым-Жомарта Токаева.

Позже главы государств провели переговоры тет-а-тет. Токаев и Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

После этого состоялись переговоры в расширенном формате. Отмечается, что ключевым пунктом на повестке переговоров стал вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества. Германия является одним из важнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Более 80% объема внешней торговли Германии со странами Центральной Азии приходится на нашу страну.

В свою очередь президент Германии поблагодарил Токаева за приглашение посетить Астану и теплое гостеприимство на казахской земле.

Также лидеры стран сделали совместное заявление для представителей СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025602-shtaynmayer-vyskazalsya-ob-oblegchenii-vizovyh-trebovaniy-dlya-kazahstantsev/