О чем говорили Токаев и Штайнмайер на переговорах в расширенном формате

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и федеральный президент Германии провели переговоры в расширенном формате, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Приветствуя немецкую делегацию во главе с президентом Германии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственный визит Франк-Вальтера Штайнмайера открывает хорошие возможности для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Германией.

"Мы с нетерпением ожидали вашего визита, который является очень важным с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между нашими странами. Германия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

Мы будем делать все возможное для того, чтобы расширять наше сотрудничество в различных областях. Только что у нас состоялся подробный, очень откровенный обмен мнениями по многим вопросам, касающиеся нашего сотрудничества, нашего взаимодействия в международных организациях, а также по геополитической ситуации", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Ключевым пунктом на повестке переговоров стал вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества. Германия является одним из важнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Более 80% объема внешней торговли Германии со странами Центральной Азии приходится на нашу страну.

Другими приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, обрабатывающая промышленность, машиностроение, транспорт и логистика, возобновляемые источники энергии, редкоземельные металлы, сельское хозяйство.

Встреча в расширенном формате. Фото: t.me/aqorda_resmi

В этом контексте лидер нашей страны пригласил немецкие компании инвестировать в зеленую энергетику. В частности, стороны приветствовали запуск строительства завода по производству зеленого водорода, реализуемого немецко-шведской компанией Svevind Energy. Объем инвестиций в этот проект составляют 50 млрд долларов.

Большое внимание в ходе встречи стороны уделили наращиванию взаимодействия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Глава нашего государства отметил растущую роль Казахстана в качестве важного регионального хаба, на долю которого приходится 80% транзитных сухопутных перевозок по маршруту Китай – Европа.

Президент. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент подчеркнул стратегическую значимость этого транспортно-логистического коридора, соединяющего рынки востока и запада. В прошлом году по этому маршруту было перевезено около 1,7 млн тонн грузов, что в два раза превышает показатель 2021 года.

Кроме того, главы государств рассмотрели перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве и альтернативных источниках энергии в рамках специальных экономических зон и финансовых институтов.

Президент Казахстана приветствовал визит Франк-Вальтера Штайнмайера в Актау, где он планирует ознакомиться с огромным экономическим потенциалом Мангистауской области

"Я также высоко оцениваю ваше решение по поводу поездки в Мангистаускую область. Считаю, что это станет демонстрацией наших достижений в деловом сотрудничестве. Вы также собираетесь посетить морской порт", – сказал глава государства.

Кроме того, на сегодняшних расширенных переговорах президент Германии поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплое гостеприимство. Также в рамках встречи сторонами был подписан ряд документов.

Ранее сообщалось, что помимо переговоров с президентом Казахстана Франк-Вальтер Штайнмайер выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов и совместно с президентом Казахстана поучаствует в работе казахско-германского бизнес-форума.

Также в планах Штайнмайера – посетить Мангистаускую область, где он примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.

Федеральный президент ФРГ прибыл в Казахстан с государственным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Он пробудет в стране до 21 июня.

По информации на официальном сайте федерального президента Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер родился в Детмольде 5 января 1956 года.

Был избран 12-м президентом Федеративной Республики Германия (ФРГ) 12 февраля 2017 года и переизбран на второй срок 13 февраля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025588-tokaev-i-shtaynmayer-proveli-peregovory-v-rasshirennom-formate/