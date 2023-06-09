"Нам нужно оставить стереотипы холодной войны": Ашимбаев о внешней политике Казахстана

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Глава сената поделился мнением о том, должны ли среднеразвитые в плане экономики государства в нынешней геополитической ситуации выбирать сторону крупных государств, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Я бы хотел сказать две вещи. Первое – каждая страна, каждая средняя держава, должна и обязана реализовывать политику на основании своих национальных интересов. В Казахстане это так: мы проводим нашу политику, которая основывается на наших интересах.

Наши национальные интересы включают нашу территориальную целостность, независимость, безопасность граждан, стабильность страны, государственных институтов. Поэтому я считаю, что это неправильно – спрашивать страны, нужно ли им выбирать сторону. Лучше спросить, каковы ваши национальные интересы сейчас, завтра, на следующие годы", – сказал спикер сената Маулен Ашимбаев во время международного форума "Астана" в пятницу.

По его словам, самая важная цель для Казахстана – это сохранить и усилить независимость, а также обеспечить экономическое развитие страны.

"Для того, чтобы достичь этих целей, мы будем сотрудничать с крупными государствами. США – это один из самых крупных инвесторов в казахстанскую экономику. Американские компании инвестировали очень много в казахстанский энергетический сектор, поэтому мы благодарны за эти инвестиции, мы хотим с ними работать и разрабатывать новые проекты.

В то же время мы заинтересованы в работе с китайскими компаниями, европейскими компаниями, и, конечно же, Россия – это один из наших основных партнеров. Поэтому для того, чтобы достичь наших целей, сохранить нашу независимость, целостность нашей территории, мы должны иметь хорошие отношения со всеми крупными игроками", – добавил спикер сената.

Он указал на важность движения к новой парадигме международных отношений.

"Нам нужно оставить стереотипы и подходы холодной войны, пережитки прошлого. Сегодня наша международная система развивается вокруг интересов крупных государств. Я не считаю, что это правильный подход в XXI веке. Нам нужна новая парадигма, в которой будет баланс интересов всех стран и уважение всех стран одинаково. Это новый приоритет. Я считаю, нам необходимо работать в этом направлении и, конечно, это находится на международной повестке дня Казахстана", – резюмировал Ашимбаев.

Ранее спикер сената заявлял, что Казахстан не нарушает западных санкций, введенных против России. Также он высказывался насчет украинско-российского конфликта.

"Стороны должны обсудить все за столом переговоров и договориться, как решить проблему, а другие страны должны способствовать этому. Позиция Казахстана ясна. Президент, министр иностранных дел и я не раз говорили об этом", – говорил тогда Ашимбаев.

Ранее мы писали, что по итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 28 млрд долларов, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

При этом лидерами по объему инвестиций в республику стали Нидерланды, США и Швейцария.

В мае президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. Он отметил, что торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.

"По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя – 31 миллиард долларов. Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем вложений – более 23 миллиардов долларов", – заявил глава государства.

В начале июня на полях саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" президент рассказал, что крупнейшим торговым партнером Казахстана является ЕС.

"Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40% нашей внешней торговли", – сказал Токаев.

А вчера на Международном форуме "Астана" глава государства заявил, что современный Казахстан отличается от того, который мы знали два года назад. Также президент встретился с главой Азиатского банка развития и вице-президентом Всемирного банка. Стороны обсуждали вопрос сотрудничества.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев вчера успел провести серию встреч с иностранными инвесторами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2024097-zachem-kazahstanu-sotrudnichat-s-krupneyshimi-ekonomikami-mira-obyasnil-ashimbaev/