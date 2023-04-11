Казахстан привлек рекордный объем прямых иностранных инвестиций

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 28 млрд долларов - это рекордный показатель за последние 10 лет, сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Сообщается, что за прошлый год промежуточные целевые индикаторы концепции инвестиционной политики РК до 2026 года были перевыполнены на 14,3% (план – 24 млрд долларов).

Лидерами по объему инвестиций в республику стали:

Нидерланды – 8,33 млрд (рост на 19,7%);

США – 5,1 млрд (+81,9%);

Швейцария – 2,8 млрд (+2,4%);

Бельгия – 1,56 млрд (+46%);

Россия – 1,52 млрд (-19,7%);

Южная Корея – 1,48 млрд (+84,8%);

Китай – 1,43 млрд (-22,5%);

Франция – 770,2 млн (+27,4%);

Великобритания – 661 млн (-35,7%);

Германия – 469,5 млн (+45,4%).

Привлечение инвестиций. Фото: primeminister.kz

В разрезе отраслей наибольший объем инвестиций был направлен в горнодобывающую промышленность – 12,1 млрд (+25%), обрабатывающую промышленность – 5,6 млрд (+3%), оптовую и розничную торговлю – 5,08 млрд (+36%), профессиональную, научную и техническую деятельность – 1,1 млрд (рост в 2,1 раза), транспорт и складирование – 1,1 млрд (+14%), строительство – 698 млн (-3%), финансовую и страховую деятельность – 650 млн (-60%), электроснабжение и подачу газа – 635,6 млн (рост в 2,8 раза).

Среди регионов наибольшую активность в привлечении иностранного капитала показали:

Атырауская область – 8,2 млрд (+48%);

Алматы – 7,57 млрд (+11%);

Астана – 2,25 млрд (рост в 2 раза);

ВКО – 2,2 млрд (+3%);

ЗКО – 1,12 млрд (+7%);

Алматинская область – 698,2 млн (+47%);

Акмолинская область – 376,3 млн (рост в 6,3 раза);

Кызылординская область – 336,5 млн (+36%);

СКО – 105,7 млн (рост в 3 раза);

Жамбылская область – 62 млн (рост в 3 раза).

Привлечение инвестиций. Фото: primeminister.kz

На сайте GOV.kz отмечается, что Казахстан демонстрирует высокий инвестиционный потенциал по ряду причин:

в Казахстане большое внимание уделяется всем аспектам благоприятного бизнес-климата для инвесторов: снижение административных барьеров и упрощение процедур, улучшение таможенного и налогового администрирования;

общая ставка по налогам и социальным сборам. Казахстан занимает 5 место по налоговой политике в рейтинге IMD;

в РК функционируют десятки СЭЗ и индустриальных зон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016247-kazahstan-privlek-rekordnyy-obem-pryamyh-inostrannyh-investitsiy/