Токаев – инвесторам: Современный Казахстан отличается от того, что был два года назад

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев сегодня на Международном форуме "Астана" заявил, что современный Казахстан, отличается от того, который мы знали два года назад, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент отметил, что несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает оставаться экономическим двигателем в Центральной Азии.

"Мы продолжаем привлекать значительные иностранные инвестиции и предоставляем особые условия для ведения бизнеса в Казахстане", – добавил глава государства.

При этом он отметил, что Казахстан ускоряет работу по диверсификации экономики, а также указал на прогресс в автомобилестроении, фармацевтике, переработке металла и машиностроении.

"Мы приглашаем всех вас рассмотреть новые возможности для бизнеса и экономического партнерства с нами. Казахстан является по-настоящему глобальным, и, что более важно, надежным торговым и экономическим партнером. В Казахстане мы принимаем усилия для проведения реформ, которые включают в себя принципы верховенства закона, права, равенства и справедливости.

Мое кредо – закон и порядок. Что является хорошим фундаментом для строительства справедливого Казахстана.

Мы перезапустили политические и экономические системы, мы боремся с коррупцией. Современный Казахстан отличается от того Казахстана, который мы знали два года назад", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в своей речи президент заявил, что мир возвращается к расколу на блоки, как 30 лет назад.

"Такие конфронтации включают в себя санкции и торговые войны, целенаправленные долговые политики, исключение из системы финансирования и скрининг инвестиций. Все эти факторы вместе постепенно подрывают фундамент, на котором зиждется глобальный мир и благополучие последних десятилетий", – отметил он.

Напомним, сегодня в столице стартовал Международный форум "Астана", который будет длиться два дня.

Тема форума: "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса".

Среди почетных гостей форума – эмир Катара, президент Кыргызстана, председатель президиума Боснии и Герцеговины, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО), гендиректор ЮНЕСКО, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций и многие другие.

Также несколько дней назад была опубликована статья Касым-Жомарта Токаева о том, почему Казахстан решил провести Международный форум "Астана" в этом году.

Президент подчеркивал, что уникальность форума заключается в том, что он является платформой для обсуждения мировыми "средними" державами своих взглядов и позиций по вопросам сегодняшнего дня, а также выдвижения собственных решений этих вопросов.

Он выделял три основных направления, которые будут обсуждаться на форуме:

внешняя политика, безопасность и устойчивое развитие;

изменение климата;

экономика и финансы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023910-tokaev-rasskazal-pochemu-investory-dolzhny-vkladyvatsya-v-ekonomiku-kazahstana/