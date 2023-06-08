Токаев встретился с главой Азиатского банка развития и вице-президентом Всемирного банка

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азиатского банка развития. Фото: Акорда

Глава государства сегодня провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В ходе встречи были обсуждены вопросы финансирования казахстанских проектов Азиатским банком развития.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие сотрудничества между Казахстаном и АБР, и поблагодарил руководство банка за вклад в экономику нашей страны.

В свою очередь Масацугу Асакава рассказал о стратегии странового партнерства для Казахстана на 2023-2027 годы, реализуемой финансовым институтом.

Кроме того, глава государства встретился с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани.

Касым-Жомарт Токаев поздравил ее с назначением на пост вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.

Встреча президента с Антонеллой Бассани. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент отметил, что за период сотрудничества Всемирный банк выделил свыше 8 миллиардов долларов на реализацию различных проектов, и выразил уверенность в том, что партнерство банка с нашей страной продолжится.

Глава государства сообщил, что в целях достижения углеродной нейтральности наша страна намерена к 2035 году производить 10 ГВт чистой энергии, а также развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он также подтвердил заинтересованность Казахстана в долгосрочных инвестициях со стороны Всемирного банка.

Антонелла Бассани проинформировала Касым-Жомарта Токаева о реализуемых Всемирным банком проектах в Казахстане и странах центральноазиатского региона, а также о перспективных планах. Кроме того, вице-президент банка поделилась своим видением развития мировой экономики.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев также выступил на пленарной сессии Международного форума Астана. Он отметил в своем выступлении, что этот форум способствует более активному взаимодействию в период беспрецедентной геополитической напряженности.

Помимо этого президент провел 35-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. Темой заседания была определена цифровая трансформация экономики.

В своем выступлении президент Казахстана подчеркнул, что геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику.

Еще глава государства обратился с приветственным словом к участникам 38-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма. Мероприятие состоялось в Алматы – его обращение в ходе заседания зачитал руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023994-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-aziatskogo-banka-razvitiya-masatsugu-asakavoy/