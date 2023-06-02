Токаев назвал крупнейшего торгового партнера Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев сегодня на полях саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" рассказал, кто является крупнейшим торговым партнером Казахстана, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Перспективы сотрудничества Центральной Азии и Европейского Союза действительно обширны. По итогам прошлого года приток европейских инвестиций увеличился на 23%, составив 12,5 миллиарда долларов.

Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40% нашей внешней торговли.

В прошлом году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов. Считаю, что у нас есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до 50 миллиардов долларов", – сказал Токаев.

Напомним, сегодня, 2 июня, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату, в Кыргызстан, для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.

Позже на полях саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" состоялась встреча главы нашего государства с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Также президент Казахстана на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" обратился к руководству европейских университетов. Он пригласил европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023169-kto-yavlyaetsya-krupneyshim-torgovym-partnerom-kazahstana-rasskazal-tokaev/