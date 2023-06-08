Токаев провел серию встреч с иностранными инвесторами: о чем они договорились

Касым-Жомарт Токаев с инвесторами. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями международных финансовых институтов и крупных компаний, участвовавших в заседании Совета иностранных инвесторов, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи с главным исполнительным директором компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци были рассмотрены вопросы деятельности компании в Казахстане, а также планы реализации важнейших нефтегазовых проектов на месторождениях Кашаган и Карачаганак.

Глава государства был проинформирован о ключевых направлениях работы консорциума по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли страны. В частности, обсуждались перспективы строительства газоперерабатывающего завода мощностью 4 миллиарда кубометров на Карачаганаке.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что компания Eni является одним из стратегических партнеров Казахстана в энергетической отрасли, отметив ее вклад в разработку крупнейших месторождений нашей страны.

В присутствии Главы государства было подписано Соглашение о принципах между Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» и Eni S.p.A в отношении проекта строительства гибридной электростанции в г. Жанаозен Мангистауской области Республики Казахстан.

С президентом АБР Масацугу Асакавой Президент обсудил вопросы финансирования казахстанских проектов Азиатским банком развития.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие сотрудничества между Казахстаном и АБР, и поблагодарил руководство банка за вклад в экономику нашей страны.

В свою очередь Масацугу Асакава рассказал о стратегии странового партнерства для Казахстана на 2023-2027 годы, реализуемой финансовым институтом.

Глава государства также провел беседу с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани. Касым-Жомарт Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением на пост вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.

Президент отметил, что за период сотрудничества Всемирный банк выделил свыше 8 миллиардов долларов на реализацию различных проектов, и выразил уверенность в том, что партнерство банка с нашей страной продолжится.

Глава государства сообщил, что в целях достижения углеродной нейтральности наша страна намерена к 2035 году производить 10 ГВт чистой энергии, а также развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он также подтвердил заинтересованность Казахстана в долгосрочных инвестициях со стороны Всемирного банка.

В свою очередь Антонелла Бассини проинформировала Касым-Жомарта Токаева о реализуемых Всемирным банком проектах в Казахстане и странах центральноазиатского региона, а также о перспективных планах. Кроме того, вице-президент банка поделилась своим видением развития мировой экономики.

Темой встречи с главным исполнительным директором Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвидом Ливингстоном стали перспективы деятельности международного финансового института в нашей стране.

Глава государства высоко оценил усилия руководителя компании в деле развития цифровой трансформации финансового сектора нашей страны.

Дэвид Ливингстон сообщил Президенту о том, что в прошлом году Сitibank Kazakhstan стал членом Центрального депозитария ценных бумаг Астанинской международной биржи (AIX CSD). По его словам, это позволит международным институциональным инвесторам хранить свои активы в депозитарии AIX.

С председателем наблюдательного совета Polpharma SA Ежи Стараком были обсуждены основные направления деятельности компании в Казахстане, а также ее участие в реализации совместных проектов в фармацевтической промышленности.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе строительства в Шымкенте крупнейшего научно-исследовательского центра, в котором будет создан полный производственный цикл в соответствии с лучшим мировым опытом.

Глава государства высоко оценил усилия руководителя компании в деле развития фармацевтической отрасли Казахстана. Президент также отметил важность соблюдения высоких производственных стандартов для обеспечения дальнейшего развития здравоохранения в нашей стране.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел 35-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.

Также сегодня Токаев также выступил на пленарной сессии Международного форума Астана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024007-tokaev-provel-seriyu-vstrech-s-inostrannymi-investorami-o-chem-oni-dogovorilis/