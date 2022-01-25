О чем говорил Токаев на саммите глав государств "Центральная Азия – Китай"

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – Китай", об этом сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – Китай", приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем.

В мероприятии также приняли участие Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В начале своего выступления Президент Казахстана выразил признательность лидеру Китая за инициативу проведения столь важного и своевременного мероприятия.

"История наших взаимоотношений уходит корнями в глубь веков. Мы искренне дорожим столь успешным опытом добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Под Вашим авторитетным и эффективным руководством, уважаемый Председатель Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов в своем развитии. Сегодня Китай по достоинству входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-китайское сотрудничество отличается беспрецедентным динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством.

"Сегодня двусторонний товарооборот достигает все новых рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года этот показатель вырос до 17 млрд долларов. Из 40 млрд долларов китайских инвестиций в государства Центральной Азии половина приходится на Казахстан. И это тоже очень показательная цифра. Поэтому вполне закономерно, что наша страна стала крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Китая в регионе", – считает он.

Президент высказал намерение и далее всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая китайских партнеров.

"Сейчас Правительство Казахстана разрабатывает новую инвестиционную политику, нацеленную на создание более благоприятных условий для инвесторов. Такая политика является неотъемлемой частью нового экономического курса Казахстана", – заявил глава государства.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил стратегический характер взаимодействия в сфере энергетики и реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках мегапроекта "Пояса и Пути". Как считает президент, за минувшие три десятилетия государства Центральной Азии выработали действенную модель сотрудничества, основанную на добрососедстве и неизменной поддержке друг друга.

Глава государства подчеркнул, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай играет важную роль в деле укрепления мира, стабильности и прогресса в евразийском пространстве. Особенно это касается борьбы против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев рассказал о беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессии террористов, с которой столкнулась наша страна в начале января.

"Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. Сейчас энергично работаем над переформатированием и реформой государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. Таким образом, мы начали строительство Нового Казахстана", – заявил президент Казахстана.

Большое внимание в выступлении Главы государства было уделено поиску новых решений и механизмов для раскрытия огромного потенциала Центральной Азии. Как он отметил, за последние годы внутрирегиональное сотрудничество вышло на качественно новый уровень, где ключевую роль играет интенсивный и доверительный диалог государств, в том числе в формате регулярных консультативных встреч.

Наряду с этим отмечен рост количества совместных предприятий, реализуются якорные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах. Последовательно снимаются торговые барьеры. Открываются современные пункты пропуска, запускаются дополнительные авиарейсы и железнодорожные маршруты.

"Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами. Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают. Соответствующее поручение я дал Правительству и правоохранительным органам", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости эффективного использования огромных возможностей формата взаимодействия «Центральная Азия – Китай». В связи с этим он призвал сосредоточиться на решении следующих задач.

В первую очередь глава государства полагает необходимым предпринять энергичные усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества. По его мнению, это предполагает диверсификацию структуры товарооборота, устранение барьеров, наведение порядка в таможенных делах и внедрение инновационных решений.

"Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям, в том числе органической сельхозпродукции и продовольствия, на более чем один миллиард долларов. В этой связи для выработки совместных подходов по вопросам торговой и транспортной взаимосвязанности предлагаю запустить механизм министерских консультаций "Центральная Азия – Китай", – сказал он.

Второй задачей Касым-Жомарт Токаев назвал активизацию совместной работы по дальнейшему строительству «Пояса и Пути», в том числе через реализацию крупных проектов с высокой добавленной стоимостью.

"Главным образом это касается сфер цифровизации, зеленых технологий и инноваций, где успехи Китая наиболее очевидны", – считает президент.

Другой приоритетной задачей глава государства обозначил диверсификацию транзитно-транспортных маршрутов и внедрение интегрированных логистических решений, в том числе через запуск новых сухопутных коридоров. Он сообщил, что на эти цели Казахстан до 2025 года планирует инвестировать 20 млрд долларов, что, безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие потребности стран региона.

Касым-Жомарт Токаев также отметил актуальность внедрения новых моделей устойчивого развития, в частности декарбонизацию экономики и достижения углеродной нейтральности к 2060 году, и предложил наладить тесное взаимодействие и обмен передовым опытом в этой сфере.

Отдельный блок в речи был посвящен вопросу обеспечения безопасности в регионе. Президент привлек внимание к значительным возможностям Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Как считает Глава государства, трансформация СВМДА позволила бы вывести коллективные усилия по противодействию текущим вызовам и угрозам на качественно новый уровень.

Для реализации всех озвученных в ходе сегодняшнего саммита инициатив Касым-Жомарт Токаев предложил поручить руководителям внешнеполитических ведомств инициатив принять соответствующий План действий и обеспечить его качественное исполнение.

В завершение глава государства поздравил лидера КНР Си Цзиньпина и весь китайский народ с наступающим Лунным Новым годом, а также пожелал успехов в проведении предстоящих XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине.

"Пусть лозунг Олимпиады "Вместе ради общего будущего!" станет ориентиром и в деле создания надлежащих условий для устойчивого развития государств Центральной Азии и Китая", – заключил президент Казахстана.

Заслушав выступление Касым-Жомарта Токаева, Си Цзиньпин заявил о всемерной поддержке со стороны Китая усилий Казахстана по защите независимости, суверенитета и безопасности.

"Уверен, что под Вашим верным руководством все невзгоды будут преодолены, а Казахстан станет более крепким и стойким", – подчеркнул председатель КНР.

По итогам саммита было принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952937-o-chem-govoril-tokaev-na-sammite-glav-gosudarstv-tsentralnaya-aziya-kitay/