Токаев и эмир Катара поздравили друг друга с началом Рамадана

Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамадан и пожелали народам Казахстана и Катара процветания и благополучия.

В ходе разговора были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Эмира Катара в Астану в октябре прошлого года.

Стороны подтвердили стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в финансовой сфере.

Напомним, что в июне глава нашего государства был в Катаре по личному приглашению шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, а в октябре уже эмир Катара посетил Казахстан. Отметим, что Токаев лично встретил в аэропорту главу Катара.

Во время визита эмира стороны Казахстан и Катар подписали 12 документов. Кроме того, Токаев наградил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани орденом "Алтын Қыран".

Добавим также, что вчера президент созвонился также с королем Иордании. Главы государств также обменялись поздравлениями по поводу начала священного для мусульман месяца.

В этом году месяц Рамадан продлится с 23 марта по 20 апреля. Ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт.

Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама. В этот месяц все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение месяца рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Длительность месяца составляет 30 или 29 дней и зависит от лунного календаря. Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013840-tokaev-i-emir-katara-pozdravili-drug-druga-s-nachalom-ramadana/