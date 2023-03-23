Токаев поговорил по телефону с королем Иордании

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы главы государства.

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II бен аль-Хусейном.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного для всех мусульман месяца Рамадан.

Лидеры двух стран также обсудили перспективы казахско-иорданских отношений и договорились о продолжении регулярных контактов.

Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн. Фото: akorda.kz

На сайте МИД РФ сообщается, что Иордания расположена на Ближнем Востоке и граничит с Сирией на севере, Ираком на северо-востоке, Саудовской Аравией на востоке и юге, Израилем и Западным Берегом на западе.

Население Иордании составляет 7,05 млн человек, большинство из которых (95 %) — арабы.

Даты некоторых праздников в Иордании устанавливаются в соответствии с лунным календарем. В их числе мусульманские праздники: Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), знаменующий окончание поста в месяц Рамадан, и Ид аль-Адха (Курбан-Байрам), отмечаемый в 10-й день месяца зуль-хиджа по окончании ежегодного паломничества в Мекку.

Рамадан — священный для мусульман месяц поста. В этот период торговля алкоголем по всей стране запрещена (только иностранцам-немусульманам позволяется заказывать в 5-звездочных отелях спиртные напитки). В течение светового дня до наступления темноты запрещено курить, пить воду и принимать пищу. Большинство учреждений и банков работают с 10:00 до 14:00.

Напомним, что сегодня начался священный для мусульман месяц Рамадан. В этом году он продлится до 20 апреля. Ранее в связи с наступлением Рамадана Токаев обратился к казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013825-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-korolem-iordanii/