Токаев наградил эмира Катара орденом "Алтын Қыран"
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев наградил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани орденом "Алтын Қыран". Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил находящемуся в Казахстане с государственным визитом Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран».
В ходе церемонии вручения ордена глава нашего государства отметил авторитет эмира Катара среди соотечественников, его мудрость в деле руководства страной и выдающиеся личные качества, а также значительный вклад в сохранение безопасности и стабильности в мире.
Как напомнил Касым-Жомарт Токаев, на встрече с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе в этом году была достигнута договоренность об установлении стратегического партнерства между двумя государствами.
Президент Казахстана подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений.
Напомним, сегодня в Акорде состоялась встреча лидеров двух государств. По итогам переговоров в расширенном формате стороны подписали 12 документов.
Добавим также, что накануне Токаев лично встретил эмира Катара в аэропорту Астаны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992302-tokaev-nagradil-emira-katara-ordenom-altyn-qyran/