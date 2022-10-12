Токаев наградил эмира Катара орденом "Алтын Қыран"

Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани орденом "Алтын Қыран". Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил находящемуся в Казахстане с государственным визитом Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран».

В ходе церемонии вручения ордена глава нашего государства отметил авторитет эмира Катара среди соотечественников, его мудрость в деле руководства страной и выдающиеся личные качества, а также значительный вклад в сохранение безопасности и стабильности в мире.

Как напомнил Касым-Жомарт Токаев, на встрече с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе в этом году была достигнута договоренность об установлении стратегического партнерства между двумя государствами.

Президент Казахстана подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений.

Напомним, сегодня в Акорде состоялась встреча лидеров двух государств. По итогам переговоров в расширенном формате стороны подписали 12 документов.

Добавим также, что накануне Токаев лично встретил эмира Катара в аэропорту Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992302-tokaev-nagradil-emira-katara-ordenom-altyn-qyran/