Токаев: Мы всегда будем помнить о поддержке и вкладе Катара в развитие Казахстана

Переговоры в Акорде. Фото: t.me/bort_01

Лидеры Казахстана и Катара провели переговоры в расширенном формате. Стороны обсудили развитие казахстанско-катарских отношений, уделив особое внимание перспективам торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Президент Казахстана отметил, что рассматривает Катар в качестве авторитетного члена международного сообщества, играющего важную роль на мировой арене.

Главы государств подтвердили взаимное стремление к укреплению торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности оказать всяческую поддержку катарским компаниям и пригласил их принять активное участие в реализации совместных инвестиционных проектов в нашей стране. В частности, он указал на наличие возможностей в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, финансов.

Переговоры в Акорде. Фото: t.me/bort_01

Президент отметил, что в следующем году Казахстан и Катар отметят 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.

"Это знаковая веха. За этот период мы установили тесное межгосударственное сотрудничество. Налажен конструктивный политический диалог, основанный на узах традиционной дружбы и прочного партнерства.

Ярким свидетельством этому являются построенные в Астане мечеть «Аль-Фараби» и образовательный центр имени шейха Тамима. Кроме того, недавно начато строительство перинатального центра в селе Отеген батыр Алматинской области.

Мы всегда будем помнить о всесторонней поддержке и вкладе государства Катар в развитие нашей страны. Готовы и впредь укреплять казахско-катарские отношения", – заявил глава государства.

В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил Касым-Жомарту Токаеву признательность за теплое гостеприимство и поздравил его с предстоящими Днем Республики.

Переговоры в Акорде. Фото: t.me/bort_01

Лидер Катара заявил о приверженности дальнейшему развитию всесторонних связей с Казахстаном, подчеркнув необходимость активизации работы двусторонней межправительственной комиссии. Он также высказался за продолжение работы в рамках многосторонних структур, в том числе по линии СВМДА.

В рамках визита были подписаны следующие документы:

Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и специальных паспортов; Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар; Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования и высшего образования Государства Катар о сотрудничестве в высшего образования и научных исследований; Соглашение об установлении побратимских отношений между акиматом города Астана и муниципалитетом города Доха; Меморандум о взаимопонимании в сфере торговли между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и индустрии Государства Катар; Соглашение о взаимопонимании по вопросам взаимного сотрудничества в области здравоохранения между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством муниципалитета Государства Катар по сотрудничеству в области сельского хозяйства; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом метрологии и стандартизации Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Генеральной организацией стандартизации Государства Катар; Первая исполнительная программа в области спорта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2023-2025 гг.; Программа в области культуры и искусства между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Государства Катар на 2023-2025 гг.; Меморандум о взаимопонимании, о сотрудничестве в области туризма и маркетинговых мероприятий между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Катарским национальным советом по туризму Государства Катар; Меморандум о сотрудничестве по подготовке дипломатов между Академией госуправления при президенте Республики Казахстан и Института дипломатии Министерства иностранных дел Государства Катар.

Напомним, эмир Катара прилетел в Астану с государственным визитом вчера, 11 октября. В аэропорту его встретил президент Токаев.

Сегодня в Акорде состоялась официальная встреча лидеров двух государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992298-tokaev-my-vsegda-budem-pomnit-o-podderzhke-i-vklade-katara-v-razvitie-kazahstana/