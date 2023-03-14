Как в 2023 году пройдет священный месяц Рамадан в Казахстане, рассказали в ДУМК

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В этом году священный для мусульман месяц Рамадан (или Рамазан) начнется в четверг, 23 марта, сообщил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, говорится на официальном сайте ДУМК.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы провел пресс-конференцию по случаю приближения священного месяца.

Председатель ДУМК рассказал о значимости месяца Рамадан, который считается великим для мусульманского сообщества, и ответил на вопросы журналистов. Также он назвал конкретные даты, в которые в этом году пройдет пост.

"Мы приняли совместное решение после консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований. С дозволением Всевышний, в этом году месяц Рамадан начнется 23 марта. А ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт", – объявил Наурызбай кажы Таганулы.

Как сообщается на сайте ДУМК, Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман.

Слово "рамадан" в переводе с арабского означает "палящий зной", "сжигающий", "горячий", "жаркий".

Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама. В этот месяц все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение месяца рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Длительность месяца составляет 30 или 29 дней и зависит от лунного календаря. Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012869-kak-v-2023-godu-proydet-svyaschennyy-mesyats-ramadan-v-kazahstane-rasskazali-v-dumk/