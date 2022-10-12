Токаев встретился с эмиром Катара в Акорде (видео)

Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

Сегодня, 12 октября, в Акорде состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Токаев встретил эмира в главном зале Акорды, где затем прошла торжественная церемония – главы стран пожали друг другу руки и заслушали государственные гимны.

Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

Далее они вместе прошлись по голубой ковровой дорожке в присутствии СМИ и удалились на переговоры без представителей прессы.

Как позже рассказали в пресс-службе Акорды, во время встречи президент Казахстана поблагодарил Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за то, что он принял приглашение и посетил Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

"Ваше Высочество, уважаемый шейх Тамим, очень рад нашей встрече в Казахстане. Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с государственным визитом.

Сегодня мы планируем достичь договоренностей по наиболее важным вопросам двусторонних отношений. Государство Катар является для нас самым важным партнером на Ближнем Востоке. Поэтому мы готовы направить все усилия на дальнейшее развитие наших отношений", – отметил глава государства.

В свою очередь эмир Катара поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за приглашение совершить визит в Казахстан и оказанное гостеприимство.

Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

"Ваше Превосходительство, господин президент, благодарю Вас за приглашение посетить Вашу страну с государственным визитом. Между нашими странами установились хорошие взаимоотношения. В последние годы поступательно развиваются наши контакты в самых разных сферах.

Сегодня в рамках государственного визита мы обсудим ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе экономического форума, который состоялся в июне в Дохе. Эти соглашения направлены на развитие сотрудничества по ряду направлений. Эти вопросы с участием соответствующих министров будут всесторонне рассмотрены в рамках переговоров в расширенном составе. Также хочу пожелать успеха саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится завтра", – сказал эмир Катара.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с государственным визитом в Казахстан вчера, 11 октября. В столичном аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ожидается, что в рамках визита эмира пройдут двусторонние переговоры на высшем уровне и будет подписан ряд документов.

13 октября шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992262-tokaev-vstretilsya-s-emirom-katar-v-akorde-video/