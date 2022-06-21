Токаев прибыл в Катар

Токаева встретили в Катаре. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара прибыл в Доху. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

Сегодня ночью Касым-Жомарт Токаев прибыл в катарскую столицу – Доху.

"Лидер Казахстана примет участие в Катарском экономическом форуме, а также проведет встречу с Эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани", – сообщили представители пресс-службы президента.

Напомним, что на этой неделе в рабочем графике президента также запланировано выступление в режиме видеоконференцсвязи на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате "БРИКС+". Принять участие в данном мероприятии Токаева пригласил председатель КНР Си Цзиньпинь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974932-tokaev-pribyl-v-katar/