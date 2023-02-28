Глава МИД Казахстана: Мы не видим угроз со стороны России

Мухтар Тлеуберди. Фото: МИД РК

Министр иностранных дел РК на пресс-конференции с госсекретарем США ответил на вопрос американского журналиста о том, чувствует ли Казахстан угрозу со стороны России, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава казахстанского Министерства иностранных дел Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода санкций. При этом, по его словам, угроз со стороны России страна не видит.

"Мы на данный момент не видим и не ощущаем каких-либо угроз со стороны РФ.

Казахстан является членом Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или находятся в этом регионе, мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур", – заявил министр в ответ на вопрос американского журналиста.

Он добавил, что Казахстан продолжает проводить многовекторную внешнюю политику для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира.

Напомним, сегодня Казахстан посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Утром он поблагодарил посольство Соединенных Штатов в РК за работу, а также провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Позже Блинкен встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Отметим, что в сентябре прошлого года Токаев уже объяснял нейтральную позицию страны во внешней политике.

"Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри. Поэтому мы придерживаемся нейтральной позиции во внешней политике. Эта позиция высоко оценена международным сообществом и отвечает высшим интересам нашей страны. А во внутренней политике наши важнейшие приоритеты – единство и согласие", – сказал тогда глава государства.

Он заявлял, что внешняя политика Казахстана по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной.

"Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, стратегического партнерства с США, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа", – подчеркивал Токаев.

Позже, в октябре, президент вновь затронул эту тему. По его словам, наша республика неизменно и эффективно продвигает ценности мира, сотрудничества и взаимного доверия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011213-glava-mid-kazahstana-my-ne-vidim-ugroz-so-storony-rossii/