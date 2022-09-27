Токаев высказался об отношениях с Россией, Китаем, Турцией и другими странами

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью города Шымкента. Президент в своей речи подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации внешняя политика Казахстана направлена на обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления нашей государственности, сообщается на официальном сайте Акорды.

"В центре наших усилий на международной арене – интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства", – заявил Токаев.

По его словам, словам, наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной.

"Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, стратегического партнерства с США, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа", – сказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989853-tokaev-vyskazalsya-ob-otnosheniyah-s-rossiey-kitaem-turtsiey-i-drugimi-stranami/