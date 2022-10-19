Токаев: Казахстан заслужил высокий международный авторитет

Заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Алматинской области рассказал о внешней политике нашей страны, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Токаев напомнил, что на прошлой неделе в Астане состоялся ряд крупных международных мероприятий.

"Казахстан вновь стал центром глобального диалога. Это прямой результат нашей последовательной и взвешенной внешней политики", – отметил президент.

По его словам, РК неизменно и эффективно продвигает ценности мира, сотрудничества и взаимного доверия.

"Поэтому Казахстан заслужил высокий международный авторитет, показывает себя как прогрессивное и ответственное государство. Следуя своим стратегическим курсом, мы должны и впредь прагматично руководствоваться долгосрочными интересами нашей страны и народа", – подчеркивает глава государства.

Токаев уверен, что в современном глобальном мире успешное развитие невозможно без активной внешней политики.

"Позицию Казахстана как независимого государства должны знать в мире, наш голос должен быть узнаваем во всем международном сообществе", – заключил он.

Напомним, на прошлой неделе в Астане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также состоялась встреча глав государств-участников СНГ.

Кроме того, в Астане прошел саммит "Центральная Азия – Россия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1993373-kazahstan-vnov-stal-tsentrom-globalnogo-dialoga-tokaev-o-vneshney-politike/