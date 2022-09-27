Токаев: Казахстану не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью города Шымкента, в ходе которой объяснил нейтральную позицию страны во внешней политике. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В своем выступлении глава государства заявил, что мы стоим на пороге новой эпохи, в то время как в соседних странах происходят вооруженные конфликты.

"В этот сложный период, когда ситуацию усугубляет санкционное противостояние крупных держав, особенно важно сохранить согласие народа. Источник благополучия – наше единство. Эти слова имеют глубокий смысл. Благополучие означает экономику, а единство – политику. Мы сможем расти и развиваться только в том случае, если сможем сохранить мир в стране.

Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри. Поэтому мы придерживаемся нейтральной позиции во внешней политике. Эта позиция высоко оценена международным сообществом и отвечает высшим интересам нашей страны. А во внутренней политике наши важнейшие приоритеты – единство и согласие", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в нынешней крайне сложной геополитической ситуации внешняя политика Казахстана направлена на обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления нашей государственности.

Кроме того, на встрече с общественностью Шымкента глава государства высказался об отношениях с Россией, Китаем, Турцией и другими странами.

Также напомним, что Токаев поручил пересмотреть генеральный план мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989867-tokaev-kazahstanu-ne-nuzhny-ni-vneshnie-vragi-ni-vnutrennie-raspri/