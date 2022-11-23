Токаев призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армении.

"Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение в силу разных причин было "подорвано"». Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами", – считает президент.

Напомним, что в рамках плановой ротации главы государств ОДКБ приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998687-tokaev-prizval-k-poisku-mirnyh-putey-razresheniya-konflikta-vokrug-ukrainy/