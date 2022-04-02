Токаев поговорил с Путиным по телефону

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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, передает Акорда.

Достигнута договоренность об активизации взаимодействия между правительствами двух стран по наиболее важным товарным позициям с целью сохранения динамики двусторонней торговли.

Владимир Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров. Высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялся новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны обсуждали условия прекращения военного конфликта, начавшегося в конце февраля.

В частности, по итогам встречи российские власти приняли решение сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963234-tokaev-pogovoril-s-putinym-po-telefonu/