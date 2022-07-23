Токаев поговорил с Зеленским по телефону

Фото: пресс-служба президента РК

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 23 июля.

Касым-Жомарт Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

"Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна.

Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине", - отметили в пресс-службе президента РК.

Напомним, ранее стало известно, что Россия, Украина и Турция подписали соглашение о разблокировке экспорта зерна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1979889-tokaev-pogovoril-s-zelenskim-po-telefonu/