Франция призвала соотечественников покинуть Беларусь

Флаги Франции. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан покинуть Беларусь из-за ситуации в Украине, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение французского МИДа.

"В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Беларуси любые поездки в Беларусь строго не рекомендованы. Французам, находящимся на территории Беларуси, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию", – говорится в публикации.

При этом гражданам, желающим вылететь из страны, следует запросить выездную визу в МВД Беларуси.

Издание отмечает, что днем раньше посольство США в Москве призвало американцев покинуть Россию и не совершать поездок в страну.

Отметим, в конце января Лукашенко сообщал, что Украина предложила Беларуси заключить пакт о ненападении. Позже слова Лукашенко прокомментировал Зеленский.

К слову, Зеленский несколько дней назад прибыл с визитом в Европу. Он уже встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и королем Карлом III, а также выступил в Европарламенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009252-frantsiya-prizvala-sootechestvennikov-pokinut-belarus/