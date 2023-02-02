Мишустин высказался об отношениях России с Казахстаном
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Сегодня в Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе. В рамках мероприятия премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с Алиханом Смаиловым, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
В правительстве Казахстана сообщили, что стороны обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества, меры по увеличению объемов транзитных и двусторонних грузоперевозок, планы по модернизации пограничных пунктов пропуска и ряд других тем.
Алихан Смаилов отметил, что между Казахстаном и Россией поступательно развивается экономическая кооперация, растет взаимная торговля и реализуются совместные проекты. При этом активный политический диалог между лидерами двух стран обеспечивает высокую динамику по всему спектру казахстанско-российского партнерства.
Взаимный товарооборот за 11 месяцев прошлого года ощутимо вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Динамично развивается промышленная кооперация, в рамках которой реализовано 26 совместных проектов почти на один миллиард долларов.
Дополнительно реализуются или находятся в проработке 84 крупных проекта почти на 23 млрд долларов с созданием 24 тыс. рабочих мест.
"Это наглядно показывает потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества, который нам необходимо активно поддерживать и развивать", — подчеркнул Алихан Смаилов.
Со своей стороны Михаил Мишустин отметил, что правительства двух стран находятся в постоянном контакте и в режиме реального времени решают наиболее важные задачи межгосударственного взаимодействия.
"Для нас укрепление отношений с Казахстаном является безусловным приоритетом. Наше сотрудничество основано на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Между двумя странами успешно развивается взаимная торговля.
При этом мы считаем важным ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, машиностроении, энергетике, транспортной сфере и других отраслях", — сказал Михаил Мишустин.
Напомним, что сегодня, 2 февраля, в Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.
Помимо глав правительств Казахстана и России в сегодняшнем мероприятии приняли также участие премьер Армении Никол Пашинян, премьер Беларуси Роман Головченко, премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров.
В узком составе планировалось обсудить вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, ход подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития Союза.
Следующее заседание ЕМПС состоится завтра, 3 февраля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2007851-mishustin-vyskazalsya-ob-otnosheniyah-rossii-s-kazahstanom/