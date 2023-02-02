Мишустин высказался об отношениях России с Казахстаном

Михаил Мишустин и Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Сегодня в Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе. В рамках мероприятия премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с Алиханом Смаиловым, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

В правительстве Казахстана сообщили, что стороны обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества, меры по увеличению объемов транзитных и двусторонних грузоперевозок, планы по модернизации пограничных пунктов пропуска и ряд других тем.

Встреча Смаилова и Мишустина. Фото: t.me/KZgovernment

Алихан Смаилов отметил, что между Казахстаном и Россией поступательно развивается экономическая кооперация, растет взаимная торговля и реализуются совместные проекты. При этом активный политический диалог между лидерами двух стран обеспечивает высокую динамику по всему спектру казахстанско-российского партнерства.

Взаимный товарооборот за 11 месяцев прошлого года ощутимо вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Динамично развивается промышленная кооперация, в рамках которой реализовано 26 совместных проектов почти на один миллиард долларов.

Дополнительно реализуются или находятся в проработке 84 крупных проекта почти на 23 млрд долларов с созданием 24 тыс. рабочих мест.

"Это наглядно показывает потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества, который нам необходимо активно поддерживать и развивать", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Со своей стороны Михаил Мишустин отметил, что правительства двух стран находятся в постоянном контакте и в режиме реального времени решают наиболее важные задачи межгосударственного взаимодействия.

"Для нас укрепление отношений с Казахстаном является безусловным приоритетом. Наше сотрудничество основано на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Между двумя странами успешно развивается взаимная торговля.

При этом мы считаем важным ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, машиностроении, энергетике, транспортной сфере и других отраслях", — сказал Михаил Мишустин.

Напомним, что сегодня, 2 февраля, в Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Помимо глав правительств Казахстана и России в сегодняшнем мероприятии приняли также участие премьер Армении Никол Пашинян, премьер Беларуси Роман Головченко, премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров.

В узком составе планировалось обсудить вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, ход подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития Союза.

Следующее заседание ЕМПС состоится завтра, 3 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2007851-mishustin-vyskazalsya-ob-otnosheniyah-rossii-s-kazahstanom/