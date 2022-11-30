Появилось видео, как провожали Токаева в аэропорту Парижа

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Видео церемонии проводов главы государства Касым-Жомарта Токаева из аэропорта Парижа опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Фрацузскую Республику завершен.

Напомним, вчера президент Казахстана прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце его встретил французский лидер Эмманюэль Макрон.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмманюэля Макрона за приглашение посетить Францию и теплые поздравления по случаю его переизбрания президентом Казахстана. Также Токаев пригласил Макрона в Казахстан.

В рамках официального визита во Францию глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем.

После Токаев посетил сенат Французской Республики. Президента во дворе здания сената лично встретил Жерар Ларше.

Во время официального визита глава государства провел ряд встреч с руководителями крупных французских компаний.

Сегодня стало известно, какие документы были подписаны в рамках визита Токаева во Францию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999641-poyavilos-video-kak-provozhali-tokaeva-v-aeroportu-parizha/