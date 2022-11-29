Касым-Жомарт Токаев встретился с Тьерри де Монбриалем. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем Французского института международных отношений Тьерри де Монбриалем, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В рамках официального визита во Францию глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знает Тьерри Монбриаля как авторитетного политолога, ученого, а также весьма осведомлен о высокой репутации Французского института международных отношений, одного из самых влиятельных аналитических центров Европы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.

Ранее Токаев, прибыв с официальным визитом в Париж, провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в Елисейском дворце.

Также пресс-служба президента Казахстана показала, как прошла торжественная церемония встречи Токаева в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999447-tokaev-vstretilsya-s-osnovatelem-frantsuzskogo-instituta-mezhdunarodnyh-otnosheniy/