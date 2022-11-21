"Ничего удивительного": низкую явку на выборы в Астане, Алматы и Шымкенте объяснил генсек СНГ

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В кулуарах казахстанского ЦИК генсек СНГ объяснил, почему в крупных городах Казахстана проголосовало так мало людей. Если в регионах явка составила 70-80%, то в Астане, Алматы и Шымкенте – всего 28-59%, передает корреспондент NUR.KZ.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что такая статистика характерна не только для Казахстана.

"Я, как россиянин, хочу сказать, что в Москве и Санкт-Петербурге по стране самая низкая явка. В больших городах явка всегда ниже, чем в регионах. Здесь нет ничего удивительного.

Организаторы избирательной кампании находят объяснение этим низким процентам и в Астане, и в Алматы. Многие горожане на выходные дни уезжают куда-то.

Высокая явка в регионах Казахстана показывает позитивную сторону. В регионах жители крайне заинтересованы в сохранении мира, стабильности, поступательном развитии. Я не хочу сказать, что жители столицы не заинтересованы в этом, но они проявили некоторую пассивность, характерную для всех стран СНГ, да и для дальнего зарубежья", – заявил Лебедев.

Напомним, что по данным ЦИК РК, в Шымкенте на внеочередных выборах президента Казахстана проголосовало 59,79% от общего числа избирателей, в Астане – 48,6%, а в Алматы – всего 28,72%.

Между тем, по предварительной информации exit poll, на выборах победил Касым-Жомарт Токаев:

по данным Международного института региональных исследований "Открытое общество", он набрал 82,45% голосов;

по данным Института общественной политики партии "Amanat" – 85,42%;

по данным института "Социс-А" – 82,02%.

Напомним также, что 5 июня 2022 года в Казахстане прошло голосование по поправкам в Конституцию. Тогда самая высокая явка избирателей по мегаполисам Казахстана была отмечена в Шымкенте – 72,53%. В Астане тогда проголосовало 57,06% избирателей, а в Алматы – 33,3%.

Кроме того, отметим, что на выборах президента Казахстана в 2019 году в столице проголосовали 68,9% избирателей, в Шымкенте – 67,6%, в Алматы – 52,2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998253-nichego-udivitelnogo-nizkuyu-yavku-na-vybory-v-astane-almaty-i-shymkente-obyasnil-gensek-sng/