Посла России в Казахстане вызовут в МИД

Алексей Бородавкин. Фото: rfembassy.kz

Сегодня, 5 октября, посла России в Казахстане Алексея Бородавкина вызовут в казахстанский МИД для разговора. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Накануне российский МИД вызвал казахстанского посла Ермека Кошербаева из-за возвращения посла Украины Петра Врублевского в Казахстан. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили о "категорической неприемлемости подобной ситуации".

Глава украинской дипмиссии в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала в середине августа из-за интервью одному из блогеров. Его слова вызвали осуждение со стороны членов Ассамблеи народа Казахстана.

Тогда же дипломат был вызван в казахстанский МИД, где принес извинения за свои слова. Хотя МИД РК не предъявлял требований о выдворении Врублевского из страны, украинская сторона уже выдвинула кандидатуру на пост нового посла Украины в Казахстане.

Между тем ситуацию с вызовом Кошербаева в МИД РФ прокомментировали в казахстанском МИДе. Смадияров подчеркнул, что "тональность заявлений Марии Захаровой (официального представителя МИД РФ) диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991135-posla-rossii-v-kazahstane-vyzovut-v-mid/