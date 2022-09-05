МИД Казахстана: Посол Украины извинился за свое высказывание

Ермухамбет Конуспаев и Петр Врублевский. Фото: МИД РК

На брифинге в казахстанском МИД сообщили, что украинский посол в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за свое недоброжелательное высказывание в интервью казахстанскому блогеру, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что подобные заявления посла были неприемлемы.

"Ситуацию в Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, потому что дипломатия больше направлена на сближение. Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство этими его высказываниями.

Он принес свои извинения и сказал, что это у него было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что там, у него дома, идет война. Сейчас, по официальным данным, он находится в отпуске", – сообщил Смадияров.

Напомним, ранее высказывание украинского посла осудили в Ассамблее народа Казахстана, заявив, что дипломатия не должна использоваться для разжигания ненависти и вражды.

Также посла Украины в Казахстане вызвали в МИД на беседу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1986266-mid-kazahstana-posol-ukrainy-izvinilsya-za-svoe-vyskazyvanie/