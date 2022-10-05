Украина выдвинула кандидатуру на пост нового посла в Казахстане

Петр Врублевский: kazakhstan.mfa.gov.ua

После скандала вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского Украина выдвинула новую кандидатуру на этот пост. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент NUR.KZ.

Смадияров напомнил, что после скандала до украинской стороны, как и до общественности, была доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно "провокационного поведения" Петра Врублевского.

"Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских. Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла.

Украинская сторона с пониманием приняла это, была достигнута договоренность о его отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане.

Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу", - подчеркнул Смадияров.

Напомним, накануне посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в МИД РФ из-за возвращения Врублевского в Казахстан. Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что развитие ситуации с Врублевским "вызывает возмущение". Она выразила надежду, что казахстанская сторона примет меры об "окончательный высылке" дипломата.

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала из-за интервью казахстанскому блогеру. Тогда его высказывание осудили в АНК, самого Врублевского вызвали на беседу в МИД РК. Позже он принес извинения за сказанное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991133-ukraina-vydvinula-kandidaturu-na-post-novogo-posla-v-kazahstane/