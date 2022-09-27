"В приоритете интересы казахстанцев": Смаилов о миграции россиян

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что казахстанцы не так поняли рассматриваемые на вчерашнем совещании вопросы миграции в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Перед началом заседания правительства хочу отметить, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции, которые вчера рассматривались на совещании.

В этой связи подчеркиваю – иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона.

Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценности выше интересов нашей страны и народа", - заявил Смаилов.

Он добавил, что из-за роста цен на аренду жилья казахстанцы оказались в затруднительном положении.

"Ответственным органам необходимо принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья. Об этом мы вчера говорили.

Первоочередным приоритетом для нас, в первую очередь, являются интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все предприятия и организации должны это учитывать.

Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства.

Данная ситуация находится на постоянном контроле", - сообщил премьер.

Напомним, что вчера премьер-министр поручил оказывать содействие россиянам, которые приехали в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989752-v-prioritete-interesy-kazahstantsev-smailov-o-migratsii-rossiyan/