Токаев пообещал провести переговоры с Россией в связи с наплывом россиян в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня глава государства во время встречи с общественностью в Туркестанской области заявил, что планирует провести переговоры с Россией. Слова президента опубликовал Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Токаев высказался о прибывающих в Казахстан россиянах и призвал казахстанцев проявить гуманность и терпение.

"Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны.

Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы", - заявил президент.

Во время встречи Токаев отметил, что для Казахстана важно сохранить добрые отношения со всеми соседними странами. Он также объяснил, почему Казахстан занимает нейтральную позицию относительно конфликтов на международной арене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989790-tokaev-poobeschal-provesti-peregovory-s-rossiey-v-svyazi-s-naplyvom-rossiyan-v-kazahstan/