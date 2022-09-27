"Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность": Токаев о россиянах

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Туркестанской области высказался о приезжающих в Казахстан россиянах. Его слова приводит официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

"Казахская поговорка гласит: «Добрые отношения с соседями – залог спокойствия». Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем.

В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил Правительству принять необходимые меры", - сказал президент.

Он также призвал казахстанцев проявить гуманность и терпение.

"В этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу.

Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами", - заявил Токаев.

Кроме того, президент отметил, что по этому вопросу будут проведены переговоры с российской стороной.

"Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы", - добавил глава государства.

Во время встречи Токаев объяснил, почему Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в ООН относительно конфликтов разных стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989789-my-dolzhny-proyavit-zabotu-o-nih-i-obespechit-im-bezopasnost-tokaev-o-rossiyanah/