Государственный визит Токаева в Турцию завершен

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Завершился государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику. В международном аэропорту Анкары его проводил вице-президент страны Фуат Октай, сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

Ключевым пунктом насыщенной двухдневной программы визита стали обстоятельные переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых была достигнута договоренность о выводе казахско-турецких отношений на уровень расширенного стратегического партнерства.

Наряду с этим были подписаны ряд важных межправительственных соглашений, укрепляющих взаимодействие в различных сферах.

Кроме того, глава государства встретился с капитанами турецкого бизнеса. Встреча с ними, несомненно, будет способствовать укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, реализация всех достигнутых договоренностей будет находится под его личным контролем.

Напомним, что глава Казахстана прилетел в Турцию по приглашению коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 10 мая. Вчера в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи лидеров двух стран.

Второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию начался со знакомства с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане.

Позже глава государства встретился с руководителями крупнейших компаний Турции, а также посетил Президентскую национальную библиотеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968840-gosudarstvennyy-vizit-tokaeva-v-turtsiyu-zavershen/