Президент Токаев прибыл в Турцию (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев в Турции. Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев по приглашению коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана с государственным визитом прибыл в Турецкую Республику. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В международном аэропорту турецкой столицы "Эсенбога" Касым-Жомарта Токаева встретили вице-президент Турции Фуат Октай, губернатор Анкары Васип Шахин и ряд других официальных лиц.

Касым-Жомарт Токаев в Турции. Фото: пресс-служба президента РК

"В рамках двухдневного визита в Анкару запланированы переговоры с президентом Турции в узком и расширенном составах, участие в казахско-турецком бизнес-форуме и ряд встреч с капитанами турецкого бизнеса", - отметили в пресс-службе президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев в Турции. Фото: пресс-служба президента РК

Более подробную информация о ходе визита главы государства будут публиковать на официальном сайте Акорды и в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Турцию 10-11 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968638-prezident-tokaev-pribyl-v-turtsiyu/