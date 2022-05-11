Токаеву показали, какие проекты реализуют бизнесмены из Турции в Казахстане

Касым-Жомарту Токаеву были презентованы инвестиционные проекты. Фото: Акорда

Второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию начался со знакомства с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане, сообщается на официальном сайте Акорды.

На специализированной выставке посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев рассказал Главе государстве о совместных проектах.

Президенту были представлены проекты компаний Yildirim Group – по производству кальцинированной соды, Eczacıbaşı Holding – в геологоразведке, MFA Maske – по производству медицинских и респираторных масок, Iskefe Holding – по производству желатина, Tiryaki Holding – по производству агропромышленной продукции, YDA Group – по производству строительных материалов, медицинского оборудования и мебели, TAV Havalimanlari Holding – по строительству нового международного терминала аэропорта г. Алматы, Kayatürk Group – по строительству торгового центра, Koç Holding – по производству агропродукции, Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret AS – по производству фармацевтической продукции, Panelsan – по производству сэндвич панелей, Isiklar – по выпуску бумажной продукции, Çalık Holding – в геологоразведке и производстве агропродукции, Goknur Gida – по производству плодоовощной продукции.

Токаев ознакомился с инвестпроектами. Фото: Акорда

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев по приглашению коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана с государственным визитом прибыл в Турецкую Республику.

В президентском дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран провели брифинг для представителей СМИ. Президент Казахстана выразил признательность всему турецкому народу и своему коллеге за оказанное гостеприимство и радушие.

Также в рамках визита Токаев посетил мавзолей Ататюрка в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968761-tokaevu-pokazali-kakie-proekty-realizuyut-biznesmeny-iz-turtsii-v-kazahstane/