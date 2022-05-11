Токаев встретился с руководителями крупнейших компаний Турции. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Турции, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства провел личные встречи с рядом турецких предпринимателей.

В частности, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом Yildirim Holding Робертом Юкселем Йылдырымом, членом правления TAV Havalimanları Holding Сани Шенером, председателем правления Goknur Gida Османом Асланали, членом правления Sembol Феттахом Таминдже и членом правления Koç Holding Али Кочем.

Токаев встретился с руководителями крупнейших компаний Турции. Фото: Акорда

В ходе встреч обсуждались проекты, реализуемые турецкими предпринимателями в Казахстане, а также перспективные предложения, которые планируется воплотить в жизнь в будущем. Названные компании осуществляют в нашей стране инвестиции в химическую промышленность, сельское хозяйство, строительство.

Токаев встретился с руководителями крупнейших компаний Турции. Фото: Акорда

Глава государства заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.

Токаев встретился с руководителями крупнейших компаний Турции. Фото: Акорда

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев по приглашению коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана с государственным визитом прибыл в Турецкую Республику.

В президентском дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи лидеров двух стран. Позже они провели брифинг для представителей СМИ. Токаев выразил признательность всему турецкому народу и Эрдогану за оказанное гостеприимство и радушие.

Второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию начался со знакомства с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане.

Токаев встретился с руководителями крупнейших компаний Турции. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968787-tokaev-vstretilsya-s-rukovoditelyami-krupneyshih-kompaniy-turtsii/