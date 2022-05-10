Токаев встретился с президентом Турции Эрдоганом (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента РК

В президентском дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В честь высокого гостя выстроился почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента РК

Прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции. Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента РК

Затем началась встреча глав государств в узком формате.

Делегации Казахстана и Туркции. Фото: пресс-служба президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Напомним, 10 мая президент Казахстана прибыл в Турцию с государственным визитом. В международном аэропорту Анкары его встретили вице-президент страны Фуат Октай, губернатор столицы Васип Шахин и ряд других официальных лиц.

Глава государства посетил мавзолей первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968663-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-turtsii-erdoganom/