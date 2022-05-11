Касым-Жомарт Токаев посетил Президентскую Национальную библиотеку Турции

Фото: akorda.kz

Посещение главы государства Президентской библиотеки Турции началось с ознакомления с отделом старинных рукописей и редких книг. В этом отделе хранится научная литература, включающая ценные труды и документы, сообщает официальный сайт Акорды.

Затем президент Казахстана осмотрел зал Жиханнума (Cihannuma Hall). Здесь вниманию читателей представлены издания на 134 языках из более чем 100 стран. В зале можно увидеть книги, посвященные 16 тюркским государствам, существовавшим в мировой истории.

Глава государства передал в фонд библиотеки ряд книг, посвященных эпохе древнетюркских государств, Золотой Орде, а также периоду Независимости Казахстана

Фото: akorda.kz

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Турцию. Глава Казахстана встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также посетил мавзолей Ататюрка.

Сегодня казахстанский лидер встретился с руководителями крупнейших компаний Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968835-kasym-zhomart-tokaev-posetil-prezidentskuyu-natsionalnuyu-biblioteku-turtsii/