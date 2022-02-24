Пресс-секретарь Токаева озвучит позицию Казахстана по ситуации в Украине
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали даст интервью телеканалу Qazaqstan. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Qazaqstan.tv.
Интервью с пресс-секретарем Токаева будут транслировать в четверг, 24 февраля, в 20.30 по телеканалу Qazaqstan.
Согласно анонсу, Уали в своем интервью затронет тему обострения отношений Украины и России, а также расскажет о позиции Казахстана в этом вопросе.
Кроме того, в интервью пресс-секретарь Токаева ответит на вопросы о январских событиях в Казахстане.
Напомним, сегодня Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе. Позже российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой.
Ранее американские журналисты сообщили, что военная техника пересекла границу Украины со стороны Беларуси. В Киеве включили сирены, в некоторых украинских городах слышны звуки взрывов.
По данным СМИ, в Одессе и Мариуполе начал высаживаться российский десант.
Лидеры европейских стран осудили действия России в отношении Украины и пригрозили решительными мерами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957689-press-sekretar-tokaeva-ozvuchit-pozitsiyu-kazahstana-po-situatsii-v-ukraine/