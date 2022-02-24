Пресс-секретарь Токаева озвучит позицию Казахстана по ситуации в Украине

Берик Уали. Фото: akorda.kz

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали даст интервью телеканалу Qazaqstan. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Qazaqstan.tv.

Интервью с пресс-секретарем Токаева будут транслировать в четверг, 24 февраля, в 20.30 по телеканалу Qazaqstan.

Согласно анонсу, Уали в своем интервью затронет тему обострения отношений Украины и России, а также расскажет о позиции Казахстана в этом вопросе.

Кроме того, в интервью пресс-секретарь Токаева ответит на вопросы о январских событиях в Казахстане.

Напомним, сегодня Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе. Позже российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой.

Ранее американские журналисты сообщили, что военная техника пересекла границу Украины со стороны Беларуси. В Киеве включили сирены, в некоторых украинских городах слышны звуки взрывов.

По данным СМИ, в Одессе и Мариуполе начал высаживаться российский десант.

Лидеры европейских стран осудили действия России в отношении Украины и пригрозили решительными мерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957689-press-sekretar-tokaeva-ozvuchit-pozitsiyu-kazahstana-po-situatsii-v-ukraine/