Токаев дал поручение Скляру и акиму Павлодарской области по Экибастузу

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять меры для стабилизации температурного режима в домах Экибастуза, сообщается на официальном Telegram-канале Акорды.

Глава государства поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах в Экибастузе.

Президент также дал поручение держать на постоянном контроле отопительный сезон и ход ремонтно-восстановительных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2008164-tokaev-dal-poruchenie-sklyaru-i-akimu-pavlodarskoy-oblasti-po-ekibastuzu/